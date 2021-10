Les dimanches en Famille à l’observatoire de Damazan Damazan, 24 octobre 2021, Damazan.

Les dimanches en Famille à l’observatoire de Damazan 2021-10-24 – 2021-10-24

Damazan Lot-et-Garonne Damazan

A l’observatoire de la faune et de la flore de Damazan

Les dimanches 24 et 31 Octobre et 7 Novembre, profitez de 3 après-midi en famille ! 2 Expositions interactives et plein d’animations.

– Odysée Garonne : Poissons migrateurs et paysages de Garonne

– Mémoire de Garonne : La Garonne d’hier et d’aujourd’hui: métiers, crues, transports et témoignages de personnalités locales.

De 14h à 18h

GRATUIT

infos : 06 11 10 37 15

A l’observatoire de la faune et de la flore de Damazan

Les dimanches 24 et 31 Octobre et 7 Novembre, profitez de 3 après-midi en famille ! 2 Expositions interactives et plein d’animations.

– Odysée Garonne : Poissons migrateurs et paysages de Garonne

– Mémoire de Garonne : La Garonne d’hier et d’aujourd’hui: métiers, crues, transports et témoignages de personnalités locales.

De 14h à 18h

GRATUIT

infos : 06 11 10 37 15

+33 6 11 10 37 15

A l’observatoire de la faune et de la flore de Damazan

Les dimanches 24 et 31 Octobre et 7 Novembre, profitez de 3 après-midi en famille ! 2 Expositions interactives et plein d’animations.

– Odysée Garonne : Poissons migrateurs et paysages de Garonne

– Mémoire de Garonne : La Garonne d’hier et d’aujourd’hui: métiers, crues, transports et témoignages de personnalités locales.

De 14h à 18h

GRATUIT

infos : 06 11 10 37 15

migado

dernière mise à jour : 2021-10-15 par