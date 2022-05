Les Dimanches en Couleurs Plovan Plovan Catégories d’évènement: Finistère

Plovan

Les Dimanches en Couleurs Plovan, 15 mai 2022, Plovan. Les Dimanches en Couleurs Plovan

2022-05-15 – 2022-05-15

Plovan Finistère Rendez – vous tous les 3émes dimanches du mois pour “Les Dimanche en Couleurs”.

L’idée ? se retrouver au bar, “le comptoir du peuple”, pour boire un verre !

Seul, entre amis, en famille, venez nous retrouver !

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un petit quelque chose à manger, à partager !

Si vous jouez de la musique, vous pouvez apporter vos instruments !

Joueurs de cartes, de galoches, de palets… préparez-vous !

Bref juste ensemble. couleurspays.plovan@gmail.com +33 2 98 54 42 12 Rendez – vous tous les 3émes dimanches du mois pour “Les Dimanche en Couleurs”.

L’idée ? se retrouver au bar, “le comptoir du peuple”, pour boire un verre !

Seul, entre amis, en famille, venez nous retrouver !

Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter un petit quelque chose à manger, à partager !

Si vous jouez de la musique, vous pouvez apporter vos instruments !

Joueurs de cartes, de galoches, de palets… préparez-vous !

Bref juste ensemble. Plovan

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plovan Autres Lieu Plovan Adresse Ville Plovan lieuville Plovan Departement Finistère

Plovan Plovan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plovan/

Les Dimanches en Couleurs Plovan 2022-05-15 was last modified: by Les Dimanches en Couleurs Plovan Plovan 15 mai 2022 finistère Plovan

Plovan Finistère