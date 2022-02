Les dimanches électroniques x le wip Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Les dimanches électroniques x le wip Colombelles, 12 mars 2022, Colombelles. Les dimanches électroniques x le wip Rue des ateliers Le Wip Colombelles

2022-03-12 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-13 04:00:00 04:00:00 Rue des ateliers Le Wip

Colombelles Calvados Venez faire la fiesta lors d’une soirée de folie ! Ambiance warehouse garantie. Depuis septembre, l’équipe des Dimanches Électroniques vous prépare un événement incroyable au WIP.

Nous vous invitons à enflammer le dancefloor dans une ambiance folle mélangeant house, électro, acid et techno.

Pour vous faire kiffer, des artistes de renom seront présents : Vitess et Fasme. Ces deux DJ français de la Chevry Agency qui se produisent à l’international viendront apporter leur style mélangeant acid house et electro.

Mais ce n’est pas tout, Vitess nous démontrera tout son talent lors d’un LIVE, une performance d’exception ! + d’infos sur Fasme. / + d’infos sur Vitess

S’en suivra ensuite un b2b des DJs Illin’ Venice et Vertige qui amèneront des sonorités issues du monde de la rave allant de bangers électro à des styles plus trance/techno pour un closing de folie !

LINE UP :21h00 – 22h00 : Warm up by Les Dimanches Électroniques DJ set22h00 – 00h00 : Fasme DJ set Écouter00h00 – 02h00 : Vitess Live performance ÉcouterB2B DJ set Illin’ Venice Vertige

Bar, foodtruck, vestiairhoues ainsi qu’un stand de test Covid seront mis en place devant et à l’intérieur du lieu.

Source : Le WIP Venez faire la fiesta lors d’une soirée de folie ! Ambiance warehouse garantie. Depuis septembre, l’équipe des Dimanches Électroniques vous prépare un événement incroyable au WIP.

Nous…

bonjour@le-wip.com +33 2 52 56 98 07 https://shotgun.live/fr/events/les-dimanches-electroniques-x-le-wip?fbclid=IwAR1cSX1puht0WM_7I0GlVUdaMDFEyp2e1Gw4L8fxtSL2paSHp5hwRqZZ6P4

Venez faire la fiesta lors d’une soirée de folie ! Ambiance warehouse garantie. Depuis septembre, l’équipe des Dimanches Électroniques vous prépare un événement incroyable au WIP.

Nous vous invitons à enflammer le dancefloor dans une ambiance folle mélangeant house, électro, acid et techno.

Pour vous faire kiffer, des artistes de renom seront présents : Vitess et Fasme. Ces deux DJ français de la Chevry Agency qui se produisent à l’international viendront apporter leur style mélangeant acid house et electro.

Mais ce n’est pas tout, Vitess nous démontrera tout son talent lors d’un LIVE, une performance d’exception ! + d’infos sur Fasme. / + d’infos sur Vitess

S’en suivra ensuite un b2b des DJs Illin’ Venice et Vertige qui amèneront des sonorités issues du monde de la rave allant de bangers électro à des styles plus trance/techno pour un closing de folie !

LINE UP :21h00 – 22h00 : Warm up by Les Dimanches Électroniques DJ set22h00 – 00h00 : Fasme DJ set Écouter00h00 – 02h00 : Vitess Live performance ÉcouterB2B DJ set Illin’ Venice Vertige

Bar, foodtruck, vestiairhoues ainsi qu’un stand de test Covid seront mis en place devant et à l’intérieur du lieu.

Source : Le WIP

Rue des ateliers Le Wip Colombelles

dernière mise à jour : 2022-02-21 par