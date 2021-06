Paris MPAA/Broussais - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris LES DIMANCHES DU SPORT MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Participez aux dimanches du sport dans le 14ème ! En juin, la Mairie du 14e vous propose avec les clubs sportifs et l’Office du Mouvement Sportif du 14e de garder la forme en participant à des ateliers sportifs gratuits et en plein air. Retrouvez-nous tous les dimanches après-midi et participez à nos activités Nous vous attendons en tenue de sport ! Cette première édition proposera de nombreuses activités, pour pratiquer ou découvrir : badminton, escrime, yoga, capoeira, danse country, basket, football, boxe, art martial, cirque et bien d’autres encore ! Toutes ces activités seront réparties dans plusieurs lieux de l’arrondissement, en accès libre et gratuit Animations -> Loisirs / Jeux MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot Paris 75014

