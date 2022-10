LES DIMANCHES DU PEYROU Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30. Près de cinquante marchands vous attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à 14h et vous proposent des pièces de qualité (objets, meubles, bibelots, oeuvres d’art, livres anciens) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tous les dimanches, restauration légère sur place Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des journées thématiques exceptionnelles, de 7h30 à 17h30 avec plus de soixante-dix exposants !

Les prochains rendez-vous: ►Le Peyrou fait son cinéma (Festival Cinémed) le 23 octobre 2022

