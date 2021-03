Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier LES DIMANCHES DU PEYROU Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES DIMANCHES DU PEYROU, 21 mars 2021-21 mars 2021, Montpellier. LES DIMANCHES DU PEYROU 2021-03-21 – 2021-03-21

Montpellier Hérault Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30. Près de cinquante marchands vous attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à 14h30 et vous proposent des pièces de qualité (objets, meubles, bibelots, oeuvres d’art, livres anciens) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tous les dimanches, restauration légère sur place Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des journées thématiques exceptionnelles, de 7h30 à 17h30 avec plus de soixante-dix exposants ! Programmes des journées thématiques à venir Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30. +33 4 67 34 70 00 https://www.facebook.com/LesDimanchesDuPeyrou/ Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30. Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30. Près de cinquante marchands vous attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à 14h30 et vous proposent des pièces de qualité (objets, meubles, bibelots, oeuvres d’art, livres anciens) dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tous les dimanches, restauration légère sur place Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des journées thématiques exceptionnelles, de 7h30 à 17h30 avec plus de soixante-dix exposants ! Programmes des journées thématiques à venir

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier