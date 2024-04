LES DIMANCHES DU PATRIMOINE LE JARDIN MEDIEVAL DE SAINT-JEAN DES ANNEAUX Béziers, dimanche 26 mai 2024.

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE LE JARDIN MEDIEVAL DE SAINT-JEAN DES ANNEAUX Béziers Hérault

Découvrez ce jardin, peu connu du grand public, en compagnie d’une guide-conférencière et d’un botaniste. Vous profiterez de la douceur printanière et de la floraison des fleurs pour apprécier son histoire. Entre patrimoine historique et patrimoine naturel, tous vos sens seront en éveil !

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

La balade dominicale et culturelle, à la (re)découverte du patrimoine urbain.

Découvrez ce jardin, peu connu du grand public, en compagnie d’une guide-conférencière et d’un botaniste. Vous profiterez de la douceur printanière et de la floraison des fleurs pour apprécier son histoire. Entre patrimoine historique et patrimoine naturel, tous vos sens seront en éveil !

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:30:00

fin : 2024-05-26 12:30:00

Boulevard de Bir Hakeim

Béziers 34500 Hérault Occitanie accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

L’événement LES DIMANCHES DU PATRIMOINE LE JARDIN MEDIEVAL DE SAINT-JEAN DES ANNEAUX Béziers a été mis à jour le 2024-04-02 par OT BEZIERS MEDITERRANEE