l’odéon, le jeudi 16 juin 2022 à 16:00

JACQUES OFFENBACH Opérette en 1 acte Livret d’Eugène LETERRIER et Albert VANLOO Direction musicale et présentation Jean-Christophe KECK Piano Diego MINGOLLA Berthe Julia JEROSME Gabrielle Aude FABRE Mme Boulinard Jeanne-Marie LÉVY Lucien Bavolet Frank T’HEZAN Belphégor Dominique DESMONS Anatole Jean-Christophe KECK

11€

♫OPERETTE♫ l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T16:00:00 2022-06-16T18:00:00

