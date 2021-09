Marseille l'odéon Bouches-du-Rhône, Marseille Les Dimanches d’Offenbach: LES DEUX AVEUGLES l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le dimanche 6 mars 2022 à 16:00

JACQUES OFFENBACH Bouffonnerie musicale en 1 acte Livret de Jules MOINAUX Direction musicale et présentation Jean-Christophe KECK Piano Diego MINGOLLA Violoncelle Fernando LIMA Giraffier Xavier MAUCONDUIT Patachon Christophe CRAPEZ

11€

♫♫♫ l’odéon 162 La Canebière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

