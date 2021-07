Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne 53470, Martigné-sur-Mayenne LES DIMANCHES D’EXCEPTION : LE CHÂTEAU DE MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne Martigné-sur-Mayenne Catégories d’évènement: 53470

Martigné-sur-Mayenne

LES DIMANCHES D’EXCEPTION : LE CHÂTEAU DE MONTGIROUX Martigné-sur-Mayenne, 15 août 2021-15 août 2021, Martigné-sur-Mayenne. LES DIMANCHES D’EXCEPTION : LE CHÂTEAU DE MONTGIROUX 2021-08-15 – 2021-08-15

Martigné-sur-Mayenne 53470 Martigné-sur-Mayenne Attention ! Visite des exterieurs seulement. Places limitées. Réservation obligatoire. Rendez-vous au parking de la halte fluviale de Montgiroux. Venez découvrir ce château emblématique du département qui domine de sa silhouette élégante la rivière la Mayenne. Lieu d’apparat et d’agrément avec son parc à l’anglaise, le château de Montgiroux a conservé ses proportions originelles.

dernière mise à jour : 2021-06-21 par

