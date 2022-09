Les Dimanches Détente La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

523 Avenue Guillaume Dulac Parc du Domaine de la Tour La Ciotat Bouches-du-Rhône Parc du Domaine de la Tour 523 Avenue Guillaume Dulac

2022-10-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-11 12:00:00 12:00:00

Parc du Domaine de la Tour 523 Avenue Guillaume Dulac

La Ciotat

Bouches-du-Rhône Au programme pour cet automne : Yoga (le Sol Rieur). Taï Chi (L’√âcoute du Silence). Qi Gong (Graine de Lotus). De 10h à 11h et de 11h à 12h.



Ces activités conviennent à tous les publics. Ces disciplines sont un excellent moyen pour se ressourcer. Venez tester ces activités conviviales à La Ciotat en profitant gratuitement d’une séance encadrée par des professeurs qualifiés et diplômés avec ce nouveau cycle des Dimanches détente (sauf les jours fériés et pendant les vacances scolaires).



Activité gratuite, inscriptions sur place.



Se présenter 10 minutes avant le début de l’activité avec une fiche de participation à remplir. Possibilité de participer à une ou aux deux activités proposées. Rendez-vous au Parc du Domaine de la Tour pour participer aux Dimanches détente. +33 4 42 08 61 32 Parc du Domaine de la Tour 523 Avenue Guillaume Dulac La Ciotat

