LES DIMANCHES DE RESPIRATION Montpellier, 27 février 2022, Montpellier.

LES DIMANCHES DE RESPIRATION Montpellier

2022-02-27 – 2022-02-27

Montpellier Hérault

Chaque dernier dimanche du mois, la Ville de Montpellier organise « Les dimanches de respiration » dans un quartier différent de la ville.

L’occasion pour les montpelliérains de se réapproprier les rues au cours d’une journée festive et active.

La 3ème édition se déroulera sur l’avenue du Pirée entre la place Jean Bene et la rue de Rhodes.

Pour les piétons, les cyclistes, les fans de rollers, en famille ou entre amis, c’est une excellente occasion de profiter d’un quartier sans voiture en toute liberté. « Les dimanches de respiration » permettent de (re)découvrir au gré des animations culturelles, sportives, musicales et gustatives un quartier de la ville tel qu’on ne l’imaginait pas.

Durant les deux premières éditions, piétons, skates, trottinettes, rollers, cyclistes et poussettes se sont côtoyés au cours d’une journée sur l’avenue de la Liberté, puis sur le boulevard de Strasbourg et la place Carnot. Dans un moment de rencontres entre habitants, une nouvelle occasion de redécouvrir la Ville autrement s’offre à eux dimanche 27 février de 10h à 17h quai du Pirée, entre la place Jean Bene et la rue de Rhodes, à travers des animations sportives et ludiques au bord de l’eau, entre terre et Lez. Les habitants auront également la possibilité de profiter du soleil grâce aux transats mis à disposition par la Ville pour l’occasion, et les restaurateurs du quartier leur proposeront plats, menus ou offres dans le cadre de l’évènement.

Le 27 février 2022 de 2h à 20h, le quai du Pirée sera fermé à la circulation automobile entre la place Jean Bene et la rue de Rhodes, y compris aux riverains, et le stationnement y sera interdit.

Parking conseillé : Place de l’Europe

Un dispositif d’informations est mis en place afin d’avertir les riverains des interdictions de circulation et de stationnement.

Entrée libre et gratuite de 10h à 17h

Des petits gestes simples seront respectés pour garantir un évènement éco-responsable.

