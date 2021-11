Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier LES DIMANCHES DE RESPIRATION Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES DIMANCHES DE RESPIRATION Montpellier, 21 novembre 2021, Montpellier.

2021-11-21 – 2021-11-21

Montpellier Hérault Chaque dernier dimanche du mois, la Ville de Montpellier organise « Les dimanches de respiration » dans un quartier différent de la ville.

L’occasion pour les montpelliérains de se réapproprier les rues au cours d’une journée festive et active. La 2ème édition se déroulera sur le boulevard de Strasbourg (au niveau du carrefour avec l’avenue de Palavas) et sur la place Carnot. Pour les piétons, les cyclistes, les fans de rollers, en famille ou entre amis, c’est une excellente occasion de profiter d’un quartier sans voiture en toute liberté. « Les dimanches de respiration » permettent de (re)découvrir au gré des animations culturelles, sportives, musicales et gustatives un quartier de la ville tel qu’on ne l’imaginait pas. Au programme: démonstrations, cours, concerts et spectacles en continue toute la journée Port du masque obligatoire

Restauration sur place : zone de food trucks soumise au Pass sanitaire Fermeture totale de la circulation automobile y compris aux riverains de 04h00 à minuit : Place Carnot

Bd de Strasbourg (entre l’avenue de Palavas et la rue Farges)

Accès limité aux riverains uniquement de 04h00 à minuit : Rue Louis Figuier, de la Rue Frédéric Bazille jusqu’à la Place Carnot

Avenue de Palavas, du Boulevard d’Orient jusqu’au Boulevard de Strasbourg

Rue Henri René

Rue des Aiguerelles

Rue Louis Figuier

Boulevard de Strasbourg, de la Rue du Comté de Melgueil jusqu’à l’Avenue de Palavas

Boulevard d’Orient, du Boulevard de Strasbourg jusqu’à la Rue de Barcelone

Rue de Barcelone, de la Rue Isidore Girard jusqu’à la Rue du Pont de Lattes

Stationnement totalement interdit : Place Carnot

Bd de Strasbourg (entre l’avenue de Palavas et la rue Farges) Montpellier

