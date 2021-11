Les dimanches de Noël à Sancerre Sancerre, 28 novembre 2021, Sancerre.

Les dimanches de Noël à Sancerre Sancerre

2021-11-28 – 2021-11-28

Sancerre Cher Sancerre

Découvrez l’ambiance d’un Noël authentique où la tradition, le savoir- faire et la qualité guideront vos visites chez les commerçants, artisans, et restaurateurs sancerrois.

Au programme :

– balade en calèche dans le centre-ville ( seulement le 21 novembre, 5 et 12 décembre). Départ et arrivée // Nouvelle place – Rempart des dames //

– dégustations

– animations

et d’autres surprises….

sancerre.village@gmail.com

©Sancerrevillageassociation

Sancerre

dernière mise à jour : 2021-11-23 par