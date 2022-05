Les Dimanches de l’Abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Dans le cadre des **Dimanches de l’abbaye**, retrouvez tous les dimanches du 10 juillet au 28 août 2022, et le 15 août, de 14h à 19h à l’Abbaye de Trois-Fontaines : * **Art & Artisanat.** L’abbaye de Trois-Fontaines devient le temps de ces 9 après-midi le rendez-vous des artistes, artisans d’art, créateurs de la région. Créateurs dans les domaines de la sculpture, céramique, maroquinerie, joaillerie, verrerie, décoration, couture mode & accessoire, écriture, peinture … accompagnés de quelques artisans producteurs pour la touche de gourmandises, s’installent dans le Pavillon XVIIIe tout l’été. La diversité et le « fait-main » sont en effet les maître-mots de cette exposition-vente qui réunit, chaque dimanche, une quinzaine d’artistes d’un savoir-faire unique qui vous font découvrir leurs créations originales et partagent leur passion. Chaque dimanche de nouveaux talents à découvrir. **Entrée gratuite.** * **Musée du Vélo.** Une collection exceptionnelle : Près de 200 vélos, des centaines d’objets insolites et accessoires d’époque, une riche collection d’affiches liées au cyclisme, le tout sur 200m². (Adulte 3€ / Enfant 2€). * **Visite libre du parc de l’abbaye** et des vestiges de l’abbatiale du XIIe siècle. **Entrée gratuite.** Renseignements : [abbayetroisfontaines@gmail.com](mailto:abbayetroisfontaines@gmail.com) Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château 51340 TROIS-FONTAINES L’ABBAYE Les dimanches du 10 juillet au 28 août + 15 août. De 14h à 19h. Toutes les informations sur [www.abbayedetroisfontaines.com](https://www.abbayedetroisfontaines.com/) Dans le cadre des Dimanches de l’abbaye : Expositions Art & Artisanat (Entrée gratuite). Visite du Musée du Vélo. Visite libre de l’abbaye. Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

