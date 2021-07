LES DIMANCHES DE LA LÈZE – KAKO SANOGO Saint-Sulpice-sur-Lèze, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Saint-Sulpice-sur-Lèze.

LES DIMANCHES DE LA LÈZE – KAKO SANOGO 2021-07-18 – 2021-07-18 Place de l’Hôtel de ville PARC DE PUYBUSQUE

Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne Saint-Sulpice-sur-Lèze

Au programme, concert gratuit, buvette, restauration par des producteurs locaux, animations et plus de 20 stands d’artisans créateurs.

Pour cette troisième journée, Kako Sanogo assurera le concert de ce 18 juillet 2021.

Kako Sanogo, griot burkinabé né en Côte d’Ivoire, est un chanteur et musicien qui fusionne les instruments traditionnels et contemporains pour un voyage musical Afro groove.

Accompagné de sa kora (harpe-luth traditionnelle), n’goni, balafon et autres instruments typiques, il puise d’abord son inspiration dans la tradition mandingue musicale et orale héritée de père en fils qu’il raconte en musique.

La mairie souhaite faire de cet événement un moment de partage et de convivialité autour du marché de plein vent hebdomadaire qui se tient chaque dimanche matin depuis septembre 2020 et dont la démarche est principalement orientée vers les producteurs, le bio et le local.

Des tables et chaises sont mises à la disposition des visiteurs.

Il sera possible de se restaurer avec les produits des commerçants qui proposeront des assiettes à prix unique, composées de produits locaux.

Une buvette est également mise en place et ouverte tout au long de la journée.

Quelques animations seront assurées par les associations de la commune et une vingtaine d’artisans créateurs s’ajoutent au marché.

Cet événement est organisé en partenariat avec La Maison de la Terre.

“Les Dimanches de la Lèze” sont réalisés dans le respect des gestes barrières et règles sanitaires en vigueur.

La municipalité de Saint-Sulpice-sur-Lèze lance “Les Dimanches de la Lèze”.

Au programme ; concert gratuit, buvette, restauration par des producteurs locaux, animations et plus de 20 stands d’artisans créateurs.

+33 5 61 97 29 77 http://stsulpicesurleze.fr/

MSL

dernière mise à jour : 2021-07-01 par