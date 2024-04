LES DIMANCHES DE CRÉATEURS Place Saint-Pierre Toulouse, dimanche 16 juin 2024.

Pour cette nouvelle saison 2024, découvrez des styles, des matières et des passionnés avec des créations qui valorisent le savoir faire local et la créativité !

Plus d’une quarantaine de créateurs sur la place !

C’est l’occasion de flâner et de trouver des créations uniques et variées: bijoux, meubles, articles de mode, maroquinerie, déco, articles pour enfants… .

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 19:00:00

Place Saint-Pierre PLACE SAINT-PIERRE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie asso.faitmain31@gmail.com

L’événement LES DIMANCHES DE CRÉATEURS Toulouse a été mis à jour le 2024-04-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE