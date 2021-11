Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LES DIMANCHES DE CREATEURS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Cet événement ponctuel est l’occasion pour les créateurs professionnels ou amateurs de Toulouse, de valoriser leur travail. Cet événement représente un véritable tremplin pour leur activité. Quant aux visiteurs c’est l’occasion de trouver des créations uniques et variées: bijoux, meubles, articles de mode, maroquinerie, déco, articles pour enfants… “Les Dimanches de Créateurs” organisés par Fait Main 31 réunit plus d’une trentaine de créateurs sur la place Saint Pierre à Toulouse. asso.faitmain31@gmail.com http://www.faitmain31.com/le-dimanche-des-createurs Cet événement ponctuel est l’occasion pour les créateurs professionnels ou amateurs de Toulouse, de valoriser leur travail. Cet événement représente un véritable tremplin pour leur activité. Quant aux visiteurs c’est l’occasion de trouver des créations uniques et variées: bijoux, meubles, articles de mode, maroquinerie, déco, articles pour enfants… Place Saint-Pierre PLACE SAINT-PIERRE Toulouse

