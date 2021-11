Genève Cité Seniors Genève Les dimanches de Cité Seniors Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Les Lunes, c’est **Chloé Baumgartner**, **Capucine Mugnier** et **Valérie de Peyer**. Amies de la vie, amies de la musique, leurs influences se rencontrent mêlant les cultures du monde entier au travers de leur chant. Accompagné d’instruments tels que le shruti box, le ukulele ou le cajon, le trio propose une musique principalement a cappella. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sans inscription

2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T16:00:00

