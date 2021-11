Genève Cité Seniors Genève Les dimanches de Cité Seniors Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cité Seniors, le dimanche 21 novembre à 14:30

**Eric Franceries**, guitariste de renommée internationale qui a joué avec de grands musiciens comme Claude Bolling, Jean-Pierre Rampal ou Syrinx Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T16:00:00

