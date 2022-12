Les dimanches de caractère Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Les dimanches de caractère Longny les Villages, 11 juin 2023, Longny les Villages . Les dimanches de caractère 1, place de l’Hôtel de Ville Halles de l’Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville

2023-06-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-06-11

Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages

Orne Partez à la découverte de la cité longnycienne construite sur des cours d’eau, rivières, ruisseaux, étangs, ponts et lavoirs. Une déambulation rythmée de l’intervention des propriétaires privés qui évoqueront la mémoire des lieux (vieux logis, moulin, fontaine, manoir, lavoirs…) ponctuée d’anecdotes et de légendes. Dégustation Partez à la découverte de la cité longnycienne construite sur des cours d’eau, rivières, ruisseaux, étangs, ponts et lavoirs. Une déambulation rythmée de l’intervention des propriétaires privés qui évoqueront la mémoire des lieux (vieux logis, moulin, fontaine, manoir, lavoirs…) ponctuée d’anecdotes et de légendes. Dégustation ©C Weber

Halles de l’Hôtel de Ville 1, place de l’Hôtel de Ville Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages LONGNY AU PERCHE Adresse Longny les Villages Orne Halles de l'Hôtel de Ville 1, place de l'Hôtel de Ville Ville Longny les Villages lieuville Halles de l'Hôtel de Ville 1, place de l'Hôtel de Ville Longny les Villages Departement Orne

Longny les Villages LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/

Les dimanches de caractère Longny les Villages 2023-06-11 was last modified: by Les dimanches de caractère Longny les Villages Longny les Villages LONGNY AU PERCHE 11 juin 2023 1 Longny-les-Villages Orne place de l'Hôtel de Ville Halles de l'Hôtel de Ville LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Longny les Villages Orne