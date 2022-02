Les Dimanches de Caractère – Le long des Remparts Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche Bâtie au sommet et sur le versant d’un coteau, Mortagne est riche des restes du fort de Toussaint (XIIIème siècle) et des murailles érigées au début du XVème siècle qui défendaient la ville alors étendue.

Partez à la découverte de l’histoire des fortifications de cette ancienne cité close en longeant les remparts. Après avoir profité de magnifiques points de vue sur la campagne, vous finirez dans le jardin privé d’une maison qui abrite une tour de la ville en cours de restauration.

