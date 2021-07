Oudon Oudon Loire-Atlantique, Oudon LES DIMANCHES BRASSEURS Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Oudon

LES DIMANCHES BRASSEURS Oudon, 15 août 2021, Oudon. LES DIMANCHES BRASSEURS 2021-08-15 – 2021-08-15 Office de tourisme du Pays d’Ancenis 11 rue du Pont-Levis – Accueil Oudon

Oudon Loire-Atlantique Oudon Les Dimanches Brasseurs, c’est une dégustation gratuite pour découvrir les bières artisanales et locales du Pays d’Ancenis. Les dimanches 25 juillet et 15 août de 10h30 à 12h30 à l’accueil d’Oudon de l’Office de Tourisme. Au programme : 25 juillet : Brasserie Cali de Joué-sur-Erdre 15 août : Brasserie Tête Haute du Cellier Venez découvrir les bières locales du Pays d’Ancenis, deux dimanches sur la saison estivale ! tourisme@pays-ancenis.com +33 2 40 83 07 44 Les Dimanches Brasseurs, c’est une dégustation gratuite pour découvrir les bières artisanales et locales du Pays d’Ancenis. Les dimanches 25 juillet et 15 août de 10h30 à 12h30 à l’accueil d’Oudon de l’Office de Tourisme. Au programme : 25 juillet : Brasserie Cali de Joué-sur-Erdre 15 août : Brasserie Tête Haute du Cellier dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Oudon Autres Lieu Oudon Adresse Office de tourisme du Pays d'Ancenis 11 rue du Pont-Levis - Accueil Oudon Ville Oudon lieuville 47.34656#-1.28992