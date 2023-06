Les dimanches au zoo Parc Zoologique de Paris Paris, 2 avril 2023, Paris.

Du dimanche 02 avril 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Partez du 2 avril au 5 novembre 2023, chaque dimanche, à la rencontre des prédateurs lors d’activités conçues pour toutes les tranches d’âge : conte interactif pour les tous petits, visites guidées sensorielles à vivre en famille, expérience slowlife pour les plus grands, retrouvez des activités variées et choissisisez le dimanche au zoo qu’il vous faut !

LES DIMANCHES AU ZOO BÉBÉ

Une activité spécialement conçue pour les moins de 3 ans et leurs parents, en collaboration avec le Musée de Poche, qui sera l’occasion pour les tout petits de découvrir le monde des prédateurs.

Deux ateliers vous seront proposés en alternance : « 1,2,3 Croque moi » pour un atelier créatif à la découverte de la chaîne alimentaire, et « Attrapes-moi si tu peux », atelier corporel et participatif pour se mettre tour à tour dans la peau de proies, ou de prédateurs.

Les séances sont conçues et animées par un médiateur du Musée de poche, spécialisé dans les activités à destination du très jeune public, et tout a été pensé pour que vous puissiez partager avec votre tout petit ce moment privilégié.

Plus d’infos, dates, horaires, et conditions de réservation : les Dimanches au zoo Bébé

LES DIMANCHES AU ZOO ENFANT

Pour les 3-6 ans accompagnés d’un parent, une visite ludique et interactive, qui proposera aux enfants un mini jeu de piste à la rencontre des prédateurs du parc.

À travers un circuit adapté aux petits marcheurs, et une mission à relever, un animateur leur proposera des minis défis et les accompagnera à la découverte d’espèces emblématiques.

Les séances sont animées par un médiateur du Parc Zoologique de Paris.

Plus d’infos, dates, horaires, et conditions de réservation : les Dimanches au zoo Enfant

LES DIMANCHES AU ZOO FAMILLE

Une visite guidée pour toute la famille, à partir de 6 ans, à la découverte des 5 biozones du parc et de leurs espèces emblématiques. En compagnie d’un animateur du Parc Zoologique de Paris, partez à la rencontre des prédateurs du zoo.

Plus d’infos, dates, horaires, et conditions de réservation : les Dimanches au zoo Famille

LES DIMANCHES AU ZOO ENTRE AMIS

Une expérience insolite et inédite pour découvrir le parc autrement. Embarquez pour un voyage sonore, accompagné par le pilote de l’expédition qui habillera en musiques ses trouvailles sonores enregistrées en direct sur le parcours… Et cette fois-ci, il dispose d’une technologie de pointe permettant de mieux appréhender le règne animal : la prédatophonie !

En espérant que ça vous met la puce à l’oreille… la puce d’ailleurs… Proie ou prédateur ?

Plus d’infos, dates, horaires, et conditions de réservation : les Dimanches au zoo Entre amis

LES DIMANCHES AU ZOO « BALADE DESSINÉE AVEC MISS PRICKLY »

Trois dates exceptionnelles pour s’initier au dessin en compagnie de Miss Prickly, illustratice d’Animal Jack et de Mortelle Adèle. Suivez une visite ludique et artistique, en compagnie d’un médiateur du parc et de Miss Prickly, qui vous proposeront des temps dédiés à l’observation et à la pratique du dessin. A la fin de la séance, Miss Prickly vous proposera de dédicacer vos exemplaires d’Animal Jack, alors n’oubliez-pas votre exemplaire !

Seulement les 30 avril, 2 juillet et 29 octobre, places limitées.

Plus d’infos, dates, horaires, et conditions de réservation : les dimanches au zoo « Balade dessinée avec Miss Prickly »

Parc Zoologique de Paris Avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/actualites/les-dimanches-au-zoo-3558 https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/actualites/les-dimanches-au-zoo-3558

©A.Latzoura