Date et horaire exacts : Du dimanche 27 mars 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

payant

Le Parc Zoologique de Paris propose nouvelle offre qui s’adapte à tous les publics : du 27 mars au 6 novembre, des activités seront proposées chaque dimanche et déclinées selon les tranches d’âge des participants. Un brunch sensoriel entre amis : cette offre inédite est destinée aux adultes (à partir de 16 ans) et propose une expérience « slow life » mêlant bien-être et découverte, comprenant : Une séance Reconnexion à la nature d’1h30, en collaboration avec Nomad’s, proposant trois ateliers bien-être pour solliciter ses sens, dans un cadre inédit ;

Un brunch au Monument Café, l’un des restaurants du Parc zoologique de Paris ;

Une visite libre du zoo Dates : 27 mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 août, 25 septembre, 23 octobre

Tarifs : 50 euros

Offre duo : 85 euros Pour les bébés (- de 3 ans) : chaque 1er dimanche du mois, une activité spécialement conçue pour les moins de 3 ans et leurs parents, sera proposée en collaboration avec un médiateur du Musée de Poche. L’occasion pour les tout-petits d’éveiller leurs sens et de découvrir les animaux à travers des petites expériences sensorielles, le tout autour du conte de la Grenouille à grande bouche. Dates : 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre

Tarif : 5 euros* Les dimanches au zoo Enfants (3-6 ans) : accompagnés d’un parent, les enfants participent à une visite ludique et interactive, avec des expériences sensorielles pour en apprendre plus sur leurs propres sens et ceux des autres animaux.

Dates : 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre, 9 octobre

Tarif : 5 euros* En famille (6 ans et +) : à travers cette visite guidée pour toute la famille, les participants vont à la rencontre d’espèces aux capacités remarquables, tout en explorant leurs sens et en testant leurs limites sensorielles. Dates : 17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac Paris 75012

