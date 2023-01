Les Dimanches au salon Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’Évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Les Dimanches au salon Rives-en-Seine, 12 mars 2023, Rives-en-Seine . Les Dimanches au salon Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie

2023-03-12 15:30:00 – 2023-03-12 16:30:00

Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie

Rives-en-Seine

Seine-Maritime L’espace d’une heure, installez-vous dans le grand salon de la maison, face à la Seine, et laissez-vous porter par des lectures autour de la pièce Les Burgraves. Un médiateur des sites et musées sera également présent afin de vous faire découvrir une œuvre phare du Musée autour de cette thématique. L’espace d’une heure, installez-vous dans le grand salon de la maison, face à la Seine, et laissez-vous porter par des lectures autour de la pièce Les Burgraves. Un médiateur des sites et musées sera également présent afin de vous faire découvrir une œuvre phare du Musée autour de cette thématique. musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 56 78 31 Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Rives-en-Seine Seine-Maritime Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Ville Rives-en-Seine lieuville Quai Victor Hugo Musée Victor Hugo, Maison Vacquerie Rives-en-Seine Departement Seine-Maritime

Les Dimanches au salon Rives-en-Seine 2023-03-12 was last modified: by Les Dimanches au salon Rives-en-Seine Rives-en-Seine 12 mars 2023 Maison Vacquerie Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime Musée Victor Hugo Rives-en-Seine seine-maritime

Rives-en-Seine Seine-Maritime