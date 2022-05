Les Dimanches au Salon

2022-08-14 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-14 16:30:00 16:30:00 L’espace d’une heure, installez-vous dans le grand salon de la maison, face à la Seine, et laissez-vous porter par des lectures autour du thème des voyages en Normandie de Victor Hugo. L’Association Lecture Plaisir (ALP) propose une sélection de lectures autour de cette thématique.

