LES DIMANCHES AU PORT A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière, 8 mai 2022, La Haie-Fouassière.

LES DIMANCHES AU PORT A LA HAYE FOUASSIERE La Haie-Fouassière

2022-05-08 11:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

La Haie-Fouassière Loire-Atlantique La Haie-Fouassière

Le Voyage à Nantes revient dans le Vignoble pour une édition 2022 intense et animée.

Les dimanches de 11h à 18h au port de La Haye Fouassière;///

L’événement « Un dimanche au Port » démarre aux beaux jours, dès le 8 mai, et s’étend tout l’été jusqu’au 25 septembre !

Vous retrouverez comme chaque année un bar à muscadet (de vignerons locaux) et une offre de petite restauration.

Restauration de 11h à 16h et dégustation avec les domaines viticoles de 11h à 16h. Concerts et animations.///

Programme du 3 mai au 10 juillet, les prochaines dates à venir !

Les Dimanches au port reviennent avec des animations, des concerts, dégustations de Muscadet et restauration du 8 mai au 25 septembre de 11h à 18h à la Haye Fouassière. Uniquement le dimanche

http://www.la-haye-fouassiere.fr/index.php/en/evenement/200358/les-dimanches-port

La Haie-Fouassière

