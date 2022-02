les dimanches au Musée Musée de l’image, 3 avril 2022, Épinal.

les dimanches au Musée

du dimanche 3 avril au dimanche 19 juin à Musée de l’image

Entre 10h et 12h / Paroles de calavera Atelier d’impression | Tout public (à partir de 6 ans) | En continu, durée 15-20min Avant ou après votre visite du musée, dans l’atelier Jean-Paul Marchal, venez compléter les pensées d’une calavera de l’artiste Posada : J’étais et serai toujours… L’occasion d’expérimenter l’art de la typographie et de repartir avec une carte imprimée ! 14h30 / Escape Box Visite-jeu | Tout public (à partir de 12 ans) | Durée 1h Avez-vous l’âme d’un enquêteur ? Une jeune femme, Médusa Melegie, a disparu et n’a laissé derrière elle qu’une étrange valise. Pour faire la lumière sur cette affaire, il vous faudra partir à la recherche d’indices présents dans le parcours de l’exposition permanente. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes et découvrir ce qui est arrivé à Médusa ? 16h / Visite entre amis Visite guidée | Adulte | Durée 1h En compagnie d’un médiateur, profitez d’une visite guidée de l’exposition temporaire Posada, génie de la gravure. Nombre de places limité, réservation conseillée. Selon les consignes sanitaires actuelles et jusqu’à nouvel ordre, la présentation du passe sanitaire pour les 12-15 ans ou vaccinal pour les plus de 16 ans est obligatoire.

Ces offres sont accessibles sur présentation du billet d’entrée (sans supplément).

D’avril à juin, chaque 1er et 3eme dimanche du mois, découvrez le musée de l’Image autrement et profitez des offres de médiation. Ateliers, visites guidées ou escape Box… À chacun son rendez-vous !

Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal Épinal Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:00:00;2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T17:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T17:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T17:00:00