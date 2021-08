Épinal Musée de l'image Épinal, Vosges Les dimanches au musée Musée de l’image Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Les dimanches au musée Musée de l’image, 3 octobre 2021, Épinal. Les dimanches au musée

du dimanche 3 octobre au dimanche 19 décembre à Musée de l’image

10h30 / Conter le musée Conte | 3 – 5 ans | Durée 45min De drôles de choses se passent dans le musée… Quelqu’un a abîmé une œuvre, et a dessiné de grandes oreilles d’âne par-dessus. Interrogez les personnages des images pour trouver le coupable. 14h30 / Jeu de l’oie Visite-jeu | Tout public (à partir de 6 ans) | Durée 1h Jouez dans l’exposition Image, des Images et découvrez les œuvres du musée. Accompagnés d’un médiateur, réalisez des petits défis et faites gagner votre équipe ! 16h / Visite entre amis Visite guidée | Adulte | Durée 1h En compagnie d’un médiateur, profitez d’une visite guidée de l’exposition temporaire Aux origines de la bande dessinée, l’imagerie populaire. Ces offres sont accessibles sur présentation du billet d’entrée (sans supplément). Réservation obligatoire. D’octobre à décembre, chaque premier et troisième dimanche du mois, découvrez le musée de l’Image autrement. Ateliers, visites guidées ou contées… À chacun son rendez-vous ! Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T17:00:00;2021-10-17T10:30:00 2021-10-17T17:00:00;2021-11-07T10:30:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-21T10:30:00 2021-11-21T17:00:00;2021-12-05T10:30:00 2021-12-05T17:00:00;2021-12-19T10:30:00 2021-12-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée de l'image Adresse 42 quai de Dogneville Épinal Ville Épinal lieuville Musée de l'image Épinal