Les dimanches au Château, teinture végétale

2022-07-24 – 2022-07-24

EUR 12 12 Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Avec Hélène Roche, venez découvrir la teinture végétale ! Découvrez les plantes tinctoriales et apprenez à en extraire la couleur de manière ludique puis repartez avec votre production artistique ! Atelier tout public. Durée : 2h.

Hélène Roche

