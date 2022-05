Les dimanches au Château, les secrets du tourneur sur bois, 7 août 2022, .

Les dimanches au Château, les secrets du tourneur sur bois

2022-08-07 10:00:00 – 2022-08-07 18:30:00

EUR 12 12 Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Découvrez les secrets du métier de tourneur sur bois au Moyen-Age avec Les bois de la passion et apprenez à reconnaitre les différentes essences de bois locaux ! Atelier tout public. Atelier en continu durant la journée.

