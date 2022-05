Les dimanches au Château, initiation au fer et techniques de forgeron, 14 août 2022, .

Les dimanches au Château, initiation au fer et techniques de forgeron

2022-08-14 10:00:00 – 2022-08-14 18:30:00

EUR 12 12 Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! : Une forge médiévale prendra place au château pour vous initier au fer et aux techniques du forgeron ! Dès l’âge de 6 ans, toute personne souhaitant s’essayer à cet art pourra forger son objet et repartir avec ! Atelier en continu durant la journée. A partir de 6 ans.

Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! : Une forge médiévale prendra place au château pour vous initier au fer et aux techniques du forgeron ! Dès l’âge de 6 ans, toute personne souhaitant s’essayer à cet art pourra forger son objet et repartir avec ! Atelier en continu durant la journée. A partir de 6 ans.

Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! : Une forge médiévale prendra place au château pour vous initier au fer et aux techniques du forgeron ! Dès l’âge de 6 ans, toute personne souhaitant s’essayer à cet art pourra forger son objet et repartir avec ! Atelier en continu durant la journée. A partir de 6 ans.

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-06 par