Les dimanches au Château, initiation à la calligraphie médiévale Morlanne, 3 juillet 2022, Morlanne.

Les dimanches au Château, initiation à la calligraphie médiévale Château 34 Route du Château Morlanne

2022-07-03 15:00:00 – 2022-07-03 Château 34 Route du Château

Morlanne Pyrénées-Atlantiques

EUR 12 12 Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Calligraphie médiévale au calame, au porte plume avec une encre artisanale réalisée d’après une recette historique et repartez avec votre marque page calligraphié ! A partir de 7 ans. Durée 1h30.

Château 34 Route du Château Morlanne

