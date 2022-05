Les dimanches au Château, fabrication corde en boyau et conte musical

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 18:30:00 EUR 12 12 Tous les dimanches de l'été, venez assister à des démonstrations d'artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Démonstration de fabrication de cordes en boyaux suivi d'un conte musical « Hara, le troubadour à la rencontre des faiseurs de son », accompagné d'instruments de musique peu communs pour petits et grands. Activité en continu sur la journée, sur réservation.

