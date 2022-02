Les dimanches au Château, cuisine médiévale par les plantes Morlanne, 21 août 2022, Morlanne.

Les dimanches au Château, cuisine médiévale par les plantes Château 34 carrère du Château Morlanne

2022-08-21 15:00:00 – 2022-08-21 Château 34 carrère du Château

Morlanne Pyrénées-Atlantiques

EUR 12 12 Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Venez découvrir les secrets de la cuisine médiévale par les plantes ! Les plantes sauvages des jardins du château seront mises à l’honneur lors d’une séance de cueillette et de dégustation. Atelier tout public. Durée 2h30.

Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Venez découvrir les secrets de la cuisine médiévale par les plantes ! Les plantes sauvages des jardins du château seront mises à l’honneur lors d’une séance de cueillette et de dégustation. Atelier tout public. Durée 2h30.

Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Venez découvrir les secrets de la cuisine médiévale par les plantes ! Les plantes sauvages des jardins du château seront mises à l’honneur lors d’une séance de cueillette et de dégustation. Atelier tout public. Durée 2h30.

VIVIANE6276 Pixabay

Château 34 carrère du Château Morlanne

dernière mise à jour : 2022-02-25 par