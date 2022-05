Les dimanches au Château, atelier herboristerie, 28 août 2022, .

Les dimanches au Château, atelier herboristerie

2022-08-28 15:00:00 – 2022-08-28

EUR 12 12 Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Prenez part à l’atelier d’herboristerie qui vous permettra de fabriquer vos baumes et crèmes à partir de plantes sauvages du château et repartez avec votre réalisation ! Atelier tout public. Durée 2h.

Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Prenez part à l’atelier d’herboristerie qui vous permettra de fabriquer vos baumes et crèmes à partir de plantes sauvages du château et repartez avec votre réalisation ! Atelier tout public. Durée 2h.

Tous les dimanches de l’été, venez assister à des démonstrations d’artisanat médiéval et prendre part à des ateliers pratiques mis en place par des artisans passionnés et passionnants ! Prenez part à l’atelier d’herboristerie qui vous permettra de fabriquer vos baumes et crèmes à partir de plantes sauvages du château et repartez avec votre réalisation ! Atelier tout public. Durée 2h.

Saint Johns Wort Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-06 par