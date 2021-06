Les dimanches animés Kerlouan, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Kerlouan.

Les dimanches animés 2021-07-11 – 2021-07-11

Kerlouan Finistère Kerlouan

Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village de 10h à 12h et de 14h jusqu’à épuisement des stocks. Découverte du savoir-faire de l’association de vanniers de Gwialenn ar Vro et animations musicales avec Nag A Drouz.

aveldeiz@gmail.com +33 6 83 23 13 47

