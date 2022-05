Les dimanches à vélo : Patrimoine d’exception, 360° sur le château d’Oiron Plaine-et-Vallées, 22 mai 2022, Plaine-et-Vallées.

5 26 EUR Louez un vélo de qualité ou venez avec le vôtre, suivez le guide et laissez vous surprendre par des haltes bucoliques et des dégustations…. Savourez un bon pique-nique pour clore votre balade du dimanche. Pour cette deuxième sortie, découvrez un patrimoine d’exception avec un tour de 360° sur le château d’Oiron en Thouarsais avec un parcours de 22 km accompagné d’un guide à vélo.

Animation proposée dans le cadre du Printemps du Thouet. Réservation conseillée, nombre de place limité à 20 personnes.

Possibilité de location de vélos

Possibilité de réserver un pique-nique au Trait d’Union via Le Bon picnic

Partenariat Original Vélo Tour

Enfourchez votre vélo ou louez en un et partez à la découverte du château d’Oiron à travers des balades vélo guidées et gustatives. Animation proposée dans le cadre du Printemps du Thouet. Balade accessible pour tout public. Réservation conseillée, nombre de place limité à 20 personnes.

+33 6 38 77 08 51

