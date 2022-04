Les dimanches à vélo : il était une fois Thouars plage Thouars, 24 avril 2022, Thouars.

Les dimanches à vélo : il était une fois Thouars plage Thouars

2022-04-24 – 2022-04-24

Thouars Deux-Sèvres Thouars

5 26 EUR Louez un vélo de qualité ou venez avec le vôtre, suivez le guide et laissez vous surprendre par des haltes bucoliques et des dégustations…. Savourez un bon pique-nique pour clore votre balade du dimanche. Pour cette première sortie, découvrez la boucle du Thouet “Il était une fois Thouars plage” en Thouarsais avec un parcours de 16 km accompagné d’un guide à vélo.

Animation proposée dans le cadre du Printemps du Thouet. Réservation conseillée, nombre de place limité à 20 personnes.

Possibilité de location de vélos

Possibilité de réserver un pique-nique au Trait d’Union via Le Bon picnic

Partenariat Original Vélo Tour

Enfourchez votre vélo ou louez en un et partez à la découverte du Thouet à travers des balades vélo guidées et gustatives. Animation proposée dans le cadre du Printemps du Thouet. Balade accessible pour tout public. Réservation conseillée, nombre de place limité à 20 personnes.

+33 6 38 77 08 51

Louez un vélo de qualité ou venez avec le vôtre, suivez le guide et laissez vous surprendre par des haltes bucoliques et des dégustations…. Savourez un bon pique-nique pour clore votre balade du dimanche. Pour cette première sortie, découvrez la boucle du Thouet “Il était une fois Thouars plage” en Thouarsais avec un parcours de 16 km accompagné d’un guide à vélo.

Animation proposée dans le cadre du Printemps du Thouet. Réservation conseillée, nombre de place limité à 20 personnes.

Possibilité de location de vélos

Possibilité de réserver un pique-nique au Trait d’Union via Le Bon picnic

Partenariat Original Vélo Tour

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet

Thouars

dernière mise à jour : 2022-04-12 par