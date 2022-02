Les dimanches à la Tour Nivelle Courlay, 20 février 2022, Courlay.

Les dimanches à la Tour Nivelle Courlay

2022-02-20 – 2022-02-20

Courlay Deux-Sèvres Courlay

4 EUR Un dimanche par mois, le Musée de la Tour Nivelle vous accueille pour vous replonger dans l’ambiance d’une école du début du XXe siècle.

Dès 14 h 30, l’exposition permanente sur Ernest Pérochon vous permettra de découvrir l’écrivain local natif de Courlay. Découvrez ensuite la vie quotidienne de la première moitié du XXe siècle avec la visite libre du logement de l’instituteur reconstitué.

A 15 h 30, la cloche sonne. L’institutrice vous attend, baguette à la main, pour vous faire découvrir une salle de classe reconstituée.

Morale et dictée concluront ce retour dans le passé. L’appareil photo est vivement recommandé !

A la Tour Nivelle, on ne fait pas que travailler, rejoignez le préau pour un moment de détente et d’amusement avec les jeux de cour.

Après la visite animée de la classe, les enfants seront invités à participer à l’atelier manuel « Qui n’a jamais rêvé de voler ? »

+33 5 49 80 29 37

