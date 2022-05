Les Dimanches à la Brasserie

Les 24 avril, 29 mai, 3 juillet et 11 septembre 2022.

De 10h à 13h – Visite toutes les 30mn Visite de la brasserie et dégustation.

Démonstration de brassage avec participation du public. Boutique sur place.

Contact : Laura au 07.81.52.47.60 Les Dimanches à la Brasserie

