Yvetot Seine-Maritime Yvetot Tous les premiers dimanches du mois, la Galerie Duchamp vous propose un rendez-vous autour de l'exposition du moment, ainsi qu'un atelier suivi d'un goûter. Pour ce dimanche, la thématique retenue s'intitule "Miroir, miroir". Visitez ainsi l'exposition "J'ai l'impression que nous ne sommes plus au Kansas" commentée par une médiatrice, puis dessinez et peignez ce que vous voyez dans le miroir. Un goûter renversé vous sera offert ! Enfants et adultes bienvenu.e.s.

