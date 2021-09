Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Les Dimanches à Duchamp – Atelier “Couper-Coller” Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Les Dimanches à Duchamp – Atelier “Couper-Coller” Yvetot, 3 octobre 2021, Yvetot. Les Dimanches à Duchamp – Atelier “Couper-Coller” 2021-10-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-03 16:30:00 16:30:00

Yvetot Seine-Maritime Chaque premier dimanche du mois, le centre d’art contemporain de la Galerie Duchamp vous donne rendez-vous autour de l’exposition du moment. Du 2 octobre au 19 décembre, cette dernière s’intitulera “Lapse & Relapse”. Pour le premier rendez-vous, la thématique retenue est celle du couper-coller. La Galerie Duchamp propose ainsi une visite de l’exposition, suivie d’un atelier de découpage et de collage d’images pour composer des scènes bizarres. Un goûter noir et blanc vous sera également offert. Enfants et adultes bienvenus. Chaque premier dimanche du mois, le centre d’art contemporain de la Galerie Duchamp vous donne rendez-vous autour de l’exposition du moment. Du 2 octobre au 19 décembre, cette dernière s’intitulera “Lapse & Relapse”. Pour le premier rendez-vous,… galerie.duchamp@yvetot.fr +33 2 35 96 36 90 https://galerie-duchamp.org/ Chaque premier dimanche du mois, le centre d’art contemporain de la Galerie Duchamp vous donne rendez-vous autour de l’exposition du moment. Du 2 octobre au 19 décembre, cette dernière s’intitulera “Lapse & Relapse”. Pour le premier rendez-vous, la thématique retenue est celle du couper-coller. La Galerie Duchamp propose ainsi une visite de l’exposition, suivie d’un atelier de découpage et de collage d’images pour composer des scènes bizarres. Un goûter noir et blanc vous sera également offert. Enfants et adultes bienvenus. dernière mise à jour : 2021-09-18 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Ville Yvetot lieuville 49.61795#0.75526