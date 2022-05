Les Dimanche sous les platanes L’Aigle, 28 août 2022, L'Aigle.

2022-08-28 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-28 Sous les platanes Rue Marcel Guiet

L’Aigle Orne

Tricot Combo nCombo présente actuellement leur spectacle : Sans cerveau la vie est beau crée en automne 2020. Un spectacle musical et déglingué qui s’adresse à un public familial. Depuis sa création, Tricot combo est un OVNI sur la scène musicale, marquant rapidement le public des cafés, des fêtes de village, des festivals et des théâtres. A la fois musiciens, chanteurs et comédiens, Jean‐Guy, Jamel, Bison et le Baron, surprennent par leurs jeux de scène constitués de chorégraphies, d’objets, de sketches et de gags improbables. Sans cervelle, la vie est belle ; sans cerveau la vie est beau»: on ne peut mieux résumer. Les 4 compères vous embarquent dans un univers aussi chaleureux que leur tricot de laine bariolé. Ils ne perdent pas de vue leur mission … Trouver le meilleur public au monde ?! Ça vous dit de tenter votre chance ?

culture@ville-laigle.fr +33 2 33 84 44 40

