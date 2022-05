Les Dimanche sous les platanes

2022-07-31 – 2022-07-31 Feu de plancher 
Prenez un violon ou une gaïta, des accordéons, une guitare, un banjo ou un bouzouki. Mélangez le tout et faîtes chauffer les sabots ! 
Dans une ambiance conviviale Feu de plancher vous entraîne dans leur univers. Au programme : polka, scottish, cercle, avant deux, jig, valse, mazurka, a dro, hanter dro, gavotte …. 
Mettez vos pas dans les notes et en avant la musique ! 
dernière mise à jour : 2022-05-13 par

