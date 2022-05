Les Dimanche sous les platanes

2022-07-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-10 Les Ducs investissent cours, places, trottoirs, ruelles, foirail net places du mail avec leur mini château sur roues et nproposent un répertoire de chansons françaises nempruntées aux trublions de la langue de Molière. nRetrouvez les chansons de Georges Brassens, Jacques Brel, nBoby Lapointe, Boris Vian, Pierre Perret, Jean Yanne, nGaston Ouvrard, Nino Ferrer, Henri Tachan, François nCorbier, Marie-Paule Belle…

