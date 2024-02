Les Dimanchanteurs ! Nans Vincent / Lucie Taffin Peniche Marcounet Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. payant – : 12 EUR

Nans Vincent et Lucie Taffin au Marcounet !

Nans Vincent :

Un dandy au timbre original, élégant et sensible, une musique électro-pop organique et volontiers dansante.

Lucie Taffin :

Une artiste singulière, à la pudeur élégante et chaleureuse, des chansons à la belle liberté fière et ébouriffante…

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/les-dimanchanteurs-nans-vincent-lucie-taffin/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=724772819198733&set=a.618870603122289 https://www.facebook.com/photo/?fbid=724772819198733&set=a.618870603122289 https://link.dice.fm/D93fb7e87218?dice_id=D93fb7e87218

LES DIMANCHANTEURS ! NANS VINCENT / LUCIE TAFFIN