Organisées en partenariat avec la Ville de Bordeaux, les Diluviennes sont des soirées mensuelles qui se déroulent dans un Théâtre Inox refait à neuf, autour d’un co-plateau chaque fois ré-inventé, constitué d’un groupe de la scène bordelaise et d’une formation venue d’ailleurs. Qualité et découverte sont les maîtres-mots de ces rendez-vous, qui accueillent jusqu’à soixante-quinze spectateurs à deux pas de la place de la Bourse. Pour connaître les prochaines dates, rendez-vous dans l’agenda et sur notre site collectifdeluge.fr. Horaires : 20h-23h Accès : Théâtre L’Inox – 11 rue Fernand Philippart 33000 Bordeaux – Tram C Place de la Bourse Tarifs : Normal 10 euros, réduit* 6 euros, mécène 15 euros. *(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) ALEXIS VALET TRIO FT. MATT CHALK Alexis Valet – vibraphone Matt Chalk – saxophone alto Luca Fattorini – contrebasse Antoine Paganotti – batterie TùCA Quintet de jazz aux allures pop/rock, TùCA est une une équipe rassemblant des personnalités musicales diverses mais complémentaires. TùCA ? ça veut dire dune en gascon… dans le dictionnaire en tout cas.La dune est un paysage aride, désertique, sec et tempétueux, qui peut paraître triste et désolé, mais elle est aussi le symbole des petites brises d’été ,de l’eau salée qui vient rafraîchir les longues ballades sur les étendues de plage landaises… Une belle métaphore de la musique du groupe qui, parfois sombre, n’est jamais loin d’une belle éclaircie poétique… Louis Gachet – trompette Thomas Gaucher – guitare Martin Ferreyros – guitare Cyril Drapé – contrebasse Thomas Galvain – batterie

Les Diluviennes sont des soirées mensuelles qui ont lieu au Théâtre l’Inox autour d’un co-plateau chaque fois ré-inventé, fait d’un groupe de la scène bordelaise et d’une formation venue d’ailleurs.

Théâtre L'Inox 11 Rue Fernand Philippart 33000 Bordeaux



