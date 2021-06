Trébeurden Trébeurden Côtes-d'Armor, Trébeurden Les différents granites de la côte Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Les différents granites de la côte Trébeurden, 20 août 2021-20 août 2021, Trébeurden. Les différents granites de la côte 2021-08-20 10:00:00 – 2021-08-20 12:30:00

Trébeurden Côtes d’Armor Les relations entre trois générations de granites permettent d’établir sur le terrain une chronologie relative. Une véritable enquête policière…

1,5 km de marche assez facile sur estran etapes22560@orange.fr +33 7 80 53 10 37 http://etapes22560.com/ Les relations entre trois générations de granites permettent d’établir sur le terrain une chronologie relative. Une véritable enquête policière…

1,5 km de marche assez facile sur estran dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trébeurden Étiquettes évènement : Autres Lieu Trébeurden Adresse Ville Trébeurden lieuville 48.78666#-3.57583